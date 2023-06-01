«Майка «Хит» будет последней в моей карьере». Джимми Батлер вспомнил свои слова, что никогда не наденет джерси «Майами»

Лидер «Майами» объяснил свои слова, сказанные в 2012 году, что он «никогда не наденет майку «Майами».

« » выбрал Батлера под 30-м номером на драфте НБА 2011 года.

«Когда я пришел в лигу, «Майами» постоянно обыгрывал «Чикаго». «Буллс» взяли меня на драфте, я не мог по-другому относиться к «Хит». Нельзя любить ДиУэйда, хотя вы учились в одном колледже.

Потом мы перематываем время вперед, я уже играю с в «Буллc», и думаю: «Этот парень на самом деле не плохой парень». И теперь круг замкнулся – майка «Майами» будет последней, которую я надену», – объяснил Батлер.

«Денвер» vs «Майами» – кто станет чемпионом НБА?

MVP Востока едва не перехватил какой-то Калеб Мартин. Он вырос в расистском захолустье, а в «Хит» попал благодаря рэперу J Cole

Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам