«Майка «Хит» будет последней в моей карьере». Джимми Батлер вспомнил свои слова, что никогда не наденет джерси «Майами»

Теги Чикаго Майами Дуэйн Уэйд НБА Джимми Батлер Баскетбол

Лидер «Майами» Джимми Батлер объяснил свои слова, сказанные в 2012 году, что он «никогда не наденет майку «Майами».

«Чикаго» выбрал Батлера под 30-м номером на драфте НБА 2011 года.

«Когда я пришел в лигу, «Майами» постоянно обыгрывал «Чикаго». «Буллс» взяли меня на драфте, я не мог по-другому относиться к «Хит». Нельзя любить ДиУэйда, хотя вы учились в одном колледже.

Потом мы перематываем время вперед, я уже играю с Уэйдом в «Буллc», и думаю: «Этот парень на самом деле не плохой парень». И теперь круг замкнулся – майка «Майами» будет последней, которую я надену», – объяснил Батлер.

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8 комментариев

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Ричард Пэйпен
Джимми на правах мужика хозяин своего слова - хочет даёт, хочет обратно забирает.
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rigobersong
Ответ Арсен Венгер (копия)
Кто-то правильно сказал в комментах, по-моему, что Джими просто кексик, надевший маску альфача. Крайне смешно выглядят его потуги казаться жестким, типа mj, по факту хит забрали серию, потому что летели 3 у ноунеймов. Честь и хвала споельстре, что сумел даже с таким эгоцентричным кексиком добраться до 2 финалов.
А может MJ это кексик которого тащил лучший тренер в истории, топ - 5 игрок лиги Пиппен, а когда проиграли в ПО, то сразу побежали уговаривать Родмана:)) MJ жил в любящей семье с родителями, был выбран в топе драфта, всегда был в лиге своим белым воротничком, который не вступался за черное сообщество и т.д. Батлера в 13 лет выгнали из дома, не было еды, не было таланта, чисто на харизме и характере выгрыз место в составе Чикаго и стал прогрессировать дальше, и сейчас играет во втором финале НБА:) Альфач Джордан которого с самого начала лиги пиарили чуть ли не как Леброна в 2003м, за которым бегала свита, которого вся НБА опекала, ох уж этот альфач:))
+15
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scorp19
Если обменяли то можно и переобуться ) А потом и ещё раз когда Майами обменяют.
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xamer 9
Ответ Арсен Венгер (копия)
Кто-то правильно сказал в комментах, по-моему, что Джими просто кексик, надевший маску альфача. Крайне смешно выглядят его потуги казаться жестким, типа mj, по факту хит забрали серию, потому что летели 3 у ноунеймов. Честь и хвала споельстре, что сумел даже с таким эгоцентричным кексиком добраться до 2 финалов.
Споэльстра уже давно рулевой в хит. Если бы он посчитал, что Батлер не нужен его команде, то они бы его не заполучили в 2019. И кстати, какое совпадение, что с приходом Батлера франшиза вернулась в большие игры.
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Bayram Shadiev
Ответ rigobersong
А может MJ это кексик которого тащил лучший тренер в истории, топ - 5 игрок лиги Пиппен, а когда проиграли в ПО, то сразу побежали уговаривать Родмана:)) MJ жил в любящей семье с родителями, был выбран в топе драфта, всегда был в лиге своим белым воротничком, который не вступался за черное сообщество и т.д. Батлера в 13 лет выгнали из дома, не было еды, не было таланта, чисто на харизме и характере выгрыз место в составе Чикаго и стал прогрессировать дальше, и сейчас играет во втором финале НБА:) Альфач Джордан которого с самого начала лиги пиарили чуть ли не как Леброна в 2003м, за которым бегала свита, которого вся НБА опекала, ох уж этот альфач:))
Какая чушь про MJ
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Рахон Р.
Ответ rigobersong
А может MJ это кексик которого тащил лучший тренер в истории, топ - 5 игрок лиги Пиппен, а когда проиграли в ПО, то сразу побежали уговаривать Родмана:)) MJ жил в любящей семье с родителями, был выбран в топе драфта, всегда был в лиге своим белым воротничком, который не вступался за черное сообщество и т.д. Батлера в 13 лет выгнали из дома, не было еды, не было таланта, чисто на харизме и характере выгрыз место в составе Чикаго и стал прогрессировать дальше, и сейчас играет во втором финале НБА:) Альфач Джордан которого с самого начала лиги пиарили чуть ли не как Леброна в 2003м, за которым бегала свита, которого вся НБА опекала, ох уж этот альфач:))
Всё верно. Думаю, Джимбо в таких условиях добился бы минимум десяти гаек.
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Кирилл
Ответ rigobersong
А может MJ это кексик которого тащил лучший тренер в истории, топ - 5 игрок лиги Пиппен, а когда проиграли в ПО, то сразу побежали уговаривать Родмана:)) MJ жил в любящей семье с родителями, был выбран в топе драфта, всегда был в лиге своим белым воротничком, который не вступался за черное сообщество и т.д. Батлера в 13 лет выгнали из дома, не было еды, не было таланта, чисто на харизме и характере выгрыз место в составе Чикаго и стал прогрессировать дальше, и сейчас играет во втором финале НБА:) Альфач Джордан которого с самого начала лиги пиарили чуть ли не как Леброна в 2003м, за которым бегала свита, которого вся НБА опекала, ох уж этот альфач:))
Про Батлера ничего не скажу - он красавец что прошел такой огромный путь и сейчас является тем, кем хотел стать.

Но чего добились «топ - 5 игрок лиги Пиппен» и Родман, которого «побежали уговаривать» без Майкла ?
Родман еще выигрывал с Детройтом чемпионства, конечно. Но Скотти без Майкла не выиграл ничего.
Это было взаимовыгодное «сотрудничество» для всех сторон: Майкл с Пиппеном стали дважды обладателя трипита, Родман стал уже легендарным Червем и уничтожал под кольцом, Фил научился справляться с эгоистичными звездами (что помогло ему во времена ЛАЛ).
Но вот что Майкла «тащили» - это забавно читать )
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