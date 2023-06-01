«Майка «Хит» будет последней в моей карьере». Джимми Батлер вспомнил свои слова, что никогда не наденет джерси «Майами»
Лидер «Майами» Джимми Батлер объяснил свои слова, сказанные в 2012 году, что он «никогда не наденет майку «Майами».
«Чикаго» выбрал Батлера под 30-м номером на драфте НБА 2011 года.
«Когда я пришел в лигу, «Майами» постоянно обыгрывал «Чикаго». «Буллс» взяли меня на драфте, я не мог по-другому относиться к «Хит». Нельзя любить ДиУэйда, хотя вы учились в одном колледже.
Потом мы перематываем время вперед, я уже играю с Уэйдом в «Буллc», и думаю: «Этот парень на самом деле не плохой парень». И теперь круг замкнулся – майка «Майами» будет последней, которую я надену», – объяснил Батлер.
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Но чего добились «топ - 5 игрок лиги Пиппен» и Родман, которого «побежали уговаривать» без Майкла ?
Родман еще выигрывал с Детройтом чемпионства, конечно. Но Скотти без Майкла не выиграл ничего.
Это было взаимовыгодное «сотрудничество» для всех сторон: Майкл с Пиппеном стали дважды обладателя трипита, Родман стал уже легендарным Червем и уничтожал под кольцом, Фил научился справляться с эгоистичными звездами (что помогло ему во времена ЛАЛ).
Но вот что Майкла «тащили» - это забавно читать )