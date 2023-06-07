Джимми Батлер: «Дуэйн Уэйд – важная причина того, почему я оказался в финале»

Теги Денвер Майами Дуэйн Уэйд НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Защитник «Майами» Джимми Батлер рассказал о влиянии, которое на него оказал прославленный игрок клуба Дуэйн Уэйд.

«Лучший совет по поводу финала? Я получил его от Ди-Уэйда. Он сказал мне быть самим собой, творить свою собственную историю, делать то, что я люблю делать. Я люблю побеждать.

Он уже давно поддерживает меня, давно находится в моем углу. Я очень признателен ему за это. Уэйд – важная причина того, почему я оказался здесь, в финальной серии. Я не люблю, когда меня с ним сравнивают, но есть одна вещь, в которой хочу быть на него похожим – тоже быть чемпионом. Я должен это сделать», – заявил Джимми Батлер.

«Ты уродливый. Тебе лучше уйти». Джимми Батлер стал бездомным в 13 лет, но сейчас примирился с родителями

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1 комментарий

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Костя Кот
удачи джимбо, чтоб после финала о тебе фильм сняли!
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