Владислав Емченко: «Мем про «очко в очко» преследовал меня очень долго»

Теги Локомотив-Кубань видео Единая лига ВТБ Владислав Емченко Баскетбол

Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко в новом выпуске тележурнала «Вид сверху» рассказал, как его интервью стало вирусным.

«Было ли так, чтобы мое интервью становилось мемом? Да, разок случалось, когда я хотел пропиариться. Шучу, конечно. Получилось все совершенно случайно – в интервью сказал, что матч не шел очко в очко. И эта фраза стала легендарной.

Личные сообщения были просто завалены! Огромное количество людей скинули ссылку на это интервью. Даже через полгода продолжали об этом говорить. Так что да, это интервью точно стало мемом», – рассказал Емченко.

Так что же это было? Сезон Единой лиги — в сюжетах

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