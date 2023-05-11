Владислав Емченко: «Впереди самые важные матчи сезона. Все мысли только о ближайшей игре»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Владислав Емченко Баскетбол

Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко выразил уверенность в активной поддержке домашних трибун в предстоящих матчах с УНИКСом (1-1).

«Играем дома, в родном «Баскет-Холле». В последних матчах тут была нереальная, сумасшедшая поддержка на трибунах. Уверен, что так же будет и на ближайших домашних играх финальной серии. Хотим победить и сделаем все для этого. У нас хорошая атмосфера в команде, в тренерском штабе, мы готовы выходить и показывать свой лучший баскетбол. Все в наших руках.

Скажи нам в начале сезона, что обыграем ЦСКА и выйдем в финал – мы бы согласились, хотя, конечно, на 100% вряд ли бы тогда в это поверили. Но многое изменилось после первой игры с армейцами, когда мы поняли, что можем побеждать и эту команду, что нам по силам пройти дальше. Но сейчас – играем с УНИКСом. Впереди самые важные матчи сезона. Все мысли только о ближайшей игре, о выполнении тренерских установок на матч. Все остальное сейчас меня не волнует», – заявил Емченко.

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