В Новогорске стартовал сбор национальной команды России под руководством главного тренера .

Сбор продлится до 11 июня. В нем примут участие 20 игроков.

Участники сбора в Новогорске:

Защитники: Михаил Беленицкий («Нижний Новгород», 20 лет, 204 см), Тимофей Герасимов («Енисей», Красноярский край, 26 лет, 197 см), («Локомотив-Кубань», Краснодар, 23 года, 194 см), (МБА, Москва, 24 года, 198 см), Макар Коновалов (МБА, 22 года, 189 см), (ЦСКА, Москва, 21 год, 201 см), («Локомотив-Кубань», 22 года, 187 см), Тимофей Якушин (МБА, 26 лет, 195 см)

Форварды: Максим Барашков (МБА, 24 года, 200 см), Филипп Гафуров (ЦСКА-2, Москва, 21 год, 211 см), Павел Земский («Зенит», Санкт-Петербург, 18 лет, 202 см), Антон Квитковских («Локомотив-Кубань», 22 года, 201 см), Андрей Лопатин (МБА, 24 года, 206 см), Илья Платонов («Самара», 24 года, 199 см), Егор Сычков («Локомотив-Кубань», 21 год, 208 см), Александр Чадов («Нижний Новгород», 21 год, 202 см)

Центровые: Сергей Балашов («Енисей», 26 лет, 206 см), Сергей Клюев (МБА, 25 лет, 208 см), Артем Орешников («Локомотив-Кубань», 19 лет, 206 см), Максим Савченко (МБА, 19 лет, 208 см).

Вместе с командой на сборе будут работать главный тренер Зоран Лукич («Нижний Новгород»), тренеры Сергей Козин («Нижний Новгород»), Александр Полинкевич («Самара»), тренер по ОФП Георгий Артемьев (РФБ), врач по спортивной медицине Юрий Кожокарь (РФБ), массажисты Владимир Рюмшин («Химки», Московская область), Василий Попов («Автодор», Саратов), менеджер Алексей Боков (РФБ).

В конце сбора, 9 и 11 июня, национальная команда проведет в Новогорске два товарищеских матча со сборной Беларуси.

Лучший плей-офф в истории, 25 лет Богачева и зубы Окаро Уайта. Итоги сезона в Единой лиге