Зоран Лукич: «У Емченко травма плеча. Готов на 90 процентов и проявит себя на следующем сборе»

Теги травмы товарищеские матчи сборная России сборная Беларуси Зоран Лукич Владислав Емченко Баскетбол

Главный тренер сборной России Зоран Лукич рассказал, что защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко пропустил оба товарищеских матча против команды Беларуси из-за травмы плеча.

«Он второй капитан сборной, вместе с Герасимовым, ответственный молодой игрок. Выразил желание остаться в сборной, несмотря на травму плеча.

Почувствовал дискомфорт на перовой тренировке даже без контакта. В такой ситуации бессмысленно выпускать игрока на паркет, его может лишиться и сборная, и клуб.

Дали возможность восстановиться, он уже готов на 90 процентов и полностью проявит себя на сборах в конце июля», — сказал Лукич.

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека

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