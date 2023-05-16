Владислав Емченко: «Настроение в команде отличное. Все заряжены на борьбу»

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» поделился ожиданиями от пятого матча финала Лиги ВТБ против (1-3).

– Каждый следующий матч в финальной серии может стать решающим в определении чемпиона. Насколько сильно это отражается психологически на подготовке команды?

– Ничего особенного во вторник не будет. Мы относимся к матчу как к обычному. Я надеюсь, что все игроки со мной разделают эту точку зрения. А для нас все матчи в сезоне – важны. Мы всегда играем только на победу. Да, счет в серии 1-3, но мы не должны на этом фокусироваться. Необходимо сконцентрироваться на своей игре, необходимо показать свой лучший баскетбол и не изменять своему плану на игру.

– В чем, считаешь, залог успеха в предстоящем матче для « »?

– Мы должны делать на площадке то, что умеем. Нельзя сбиваться на ту игру, которую старается нам навязывать соперник. Я уверен, что у нас все получится, настроение в команде отличное, боевое. Все заряжены на борьбу – мы покажем красивый баскетбол и сделаем все для необходимого результата.

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