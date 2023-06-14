Телерейтинг финальной серии НБА упал по сравнению с 2022 годом, показатель плей-офф вырос

Теги Бостон Денвер Голден Стэйт Майами НБА телевидение НБА плей-офф Баскетбол

Каналы ABC, ESPN и TNT собирали в среднем 5,47 миллиона зрителей за игру во время плей-офф НБА этого года, самого просматриваемого розыгрыша за последние пять лет.

Во время финальной серии канал ABC зафиксировал средний результат в 11,64 миллиона зрителей. Это меньше, чем в 2022 году, когда 6-матчевая серия между «Голден Стэйт» и «Бостоном» собирала в среднем 12,402 миллиона зрителей.

Финал этого года завершился в понедельник, когда «Денвер» победил «Майами» в пятом матче и завоевал первый в истории клуба титул чемпиона НБА. Пятую игру смотрели в среднем 13,084 миллиона зрителей.

Это четырехлетний максимум, немного превысивший показатель прошлогодней пятой встречи финала НБА «Уорриорз» – «Селтикс» (13,016 миллиона).

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3 комментария

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everyday4768
Все очевидно: малый рынок, без американских суперзвезд
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Мурзин Ринат
Ответ everyday4768
Все очевидно: малый рынок, без американских суперзвезд
Тут скорее всего и отсутствие интриги сыграло свою роль, уж очень сильно просели физически Джимми и другие ролевики, один Бэм бегал и прыгал
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Евгений Денисов
да, финал, мягко сказано, не совсем получился, с точки зрения интриги. Чудо Майями закончилось, ролевики подсдулись. Денвер методично задушил эту сказку. Батлер как главный генератор и символ этого прорыва, будем честны, завершающую стадию плей-офф провалил (относительного своего же топового уровня). Не было саспенса, поворотов сюжета, героизма андердогов. Ну и главная звезда - белый европеец, который затоптал черных трудяг)
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