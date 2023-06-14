Каналы ABC, ESPN и TNT собирали в среднем 5,47 миллиона зрителей за игру во время плей-офф НБА этого года, самого просматриваемого розыгрыша за последние пять лет.

Во время финальной серии канал ABC зафиксировал средний результат в 11,64 миллиона зрителей. Это меньше, чем в 2022 году, когда 6-матчевая серия между « » и « » собирала в среднем 12,402 миллиона зрителей.

Финал этого года завершился в понедельник, когда « » победил « » в пятом матче и завоевал первый в истории клуба титул чемпиона НБА. Пятую игру смотрели в среднем 13,084 миллиона зрителей.

Это четырехлетний максимум, немного превысивший показатель прошлогодней пятой встречи финала НБА «Уорриорз» – «Селтикс» (13,016 миллиона).

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