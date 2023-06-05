Все команды Востока, в городах которых Тейлор Свифт давала концерт во время серии, проигрывали противостояние

Теги Бостон Атланта Денвер Майами Филадельфия НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Пользователь Reddit заметил закономерность в исходе противостояний серий плей-офф Восточной конференции и выступлений популярной поп-испольнительницы Тейлор Свифт.

Свифт в апреле посетила Атланту с тремя выступлениями – «Хоукс» уступили «Бостону» в шести матчах.

Затем певица дала 3 концерта в Филадельфии – «Сиксерс» проиграли «Селтикс» в семи встречах, а последнее шоу пришлось на день 7-го матча.

Следующей остановкой Свифт был Бостон – он так же проиграл – уже «Майами» (3-4).

Примечательно, что лидер «Хит» Джимми Батлер является большим поклонником творчества исполнительницы.

Концерты в Майами или Денвере в ближайшее время в расписании певицы не отмечены.

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2 комментария

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Stephan Carrypenko
Вот это аналитика и погружение в материал болельщиками))
+1
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dev0
Та самая продвинутая статистика
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