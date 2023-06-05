Все команды Востока, в городах которых Тейлор Свифт давала концерт во время серии, проигрывали противостояние
Пользователь Reddit заметил закономерность в исходе противостояний серий плей-офф Восточной конференции и выступлений популярной поп-испольнительницы Тейлор Свифт.
Свифт в апреле посетила Атланту с тремя выступлениями – «Хоукс» уступили «Бостону» в шести матчах.
Затем певица дала 3 концерта в Филадельфии – «Сиксерс» проиграли «Селтикс» в семи встречах, а последнее шоу пришлось на день 7-го матча.
Следующей остановкой Свифт был Бостон – он так же проиграл – уже «Майами» (3-4).
Примечательно, что лидер «Хит» Джимми Батлер является большим поклонником творчества исполнительницы.
Концерты в Майами или Денвере в ближайшее время в расписании певицы не отмечены.
Финал НБА разогревается! «Майами» играет в свой баскетбол, «Денвер» впервые проигрывает в плей-офф дома
«Майами» взял матч финала НБА у «Денвера» в гостях. Выходит, никакой пользы от гор?
Что нужно «Голден Стэйт», чтобы не потратить еще один год прайма Карри впустую. Несколько дилетантских рекомендаций
2 комментария