Бэм Адебайо: «Мы лично видели, как команда отыгрывается с 0-3»

Теги Бостон Денвер Майами НБА НБА плей-офф Бэм Адебайо Баскетбол

Центровой «Майами» Бэм Адебайо сказал, что верит в возможность возвращения в серию с «Денвером» (1-3) в финале НБА.

«Хит» ранее проиграли три матча подряд в противостоянии с «Бостоном», но все же победили 4-3.

«Для нас теперь есть каждая отдельная игра.

Мы лично видели, как команда отыгрывается с 0-3. Так что нам надо верить. И двигаться от матча к матчу», – заявил Адебайо.

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека

«Денвер Наггетс» – в одной победе от чемпионского кубка! ⏳🏆

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6 комментариев

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Artur Prokopchuk
Плохой пример. Это твоя команда, Бэм, продумала 3 матча подряд и чуть не слила серию 😂
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Rodbert
Мы лично видели, как команда НЕ отыгрывается с 0-3.
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Ольга Иванова
Не в этот раз!
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DirtyHarry 44
Мд-да) Только это не про вашу честь. Особенно про данного субъекта, который набросы в нужный момент мажет. 150 потерь сделали на ровном месте и удиваляются что их почти в однои вопрота вынесли. Денвер абсолютно заслуженно возьмет кубок. Вы не вывозите. Когда лучше игроки на площадке это Лав и Лаури - тут не о чем говорить.
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hodor 12
Жаль, что ты не увидел, как те кто проигрывал 0 - 3 прошли в финал плэй офф...
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