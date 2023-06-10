Бэм Адебайо: «Мы лично видели, как команда отыгрывается с 0-3»
Центровой «Майами» Бэм Адебайо сказал, что верит в возможность возвращения в серию с «Денвером» (1-3) в финале НБА.
«Хит» ранее проиграли три матча подряд в противостоянии с «Бостоном», но все же победили 4-3.
«Для нас теперь есть каждая отдельная игра.
Мы лично видели, как команда отыгрывается с 0-3. Так что нам надо верить. И двигаться от матча к матчу», – заявил Адебайо.
Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека
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