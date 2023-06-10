Центровой « » сказал, что верит в возможность возвращения в серию с «Денвером» (1-3) в финале .

«Хит» ранее проиграли три матча подряд в противостоянии с « », но все же победили 4-3.

«Для нас теперь есть каждая отдельная игра.

Мы лично видели, как команда отыгрывается с 0-3. Так что нам надо верить. И двигаться от матча к матчу», – заявил Адебайо.

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека

«Денвер Наггетс» – в одной победе от чемпионского кубка! ⏳🏆