Второй матч финала «Денвер» – «Майами» повторил результат по просмотрам второй игры прошлогодней серии
Второй матч финала «Денвер» – «Майами» в среднем смотрели 11,9 миллиона американских телезрителей.
Встреча в Колорадо повторила результат по просмотрам второй игры прошлогодней серии, в которой встречались «Голден Стэйт» и «Бостон».
«Хит» добились гостевой победы со счетом 111:108, 1-1.
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