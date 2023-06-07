Второй матч финала «Денвер» – «Майами» повторил результат по просмотрам второй игры прошлогодней серии

Теги Бостон Денвер Голден Стэйт Майами НБА болельщики НБА плей-офф Баскетбол

Второй матч финала «Денвер» – «Майами» в среднем смотрели 11,9 миллиона американских телезрителей.

Встреча в Колорадо повторила результат по просмотрам второй игры прошлогодней серии, в которой встречались «Голден Стэйт» и «Бостон».

«Хит» добились гостевой победы со счетом 111:108, 1-1.

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2 комментария

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Beetl
А как же предсказания, что без Лейкерс и Селтикс в финале рейтинги будут на уровне регулярного чемпионата?
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NikolayOss
Ответ Beetl
А как же предсказания, что без Лейкерс и Селтикс в финале рейтинги будут на уровне регулярного чемпионата?
Вы не понимаете, это другое (с)
0
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0
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