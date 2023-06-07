Второй матч финала «Денвер» – «Майами» повторил результат по просмотрам второй игры прошлогодней серии

Второй матч финала « » – « » в среднем смотрели 11,9 миллиона американских телезрителей.

Встреча в Колорадо повторила результат по просмотрам второй игры прошлогодней серии, в которой встречались « » и « ».

«Хит» добились гостевой победы со счетом 111:108, 1-1.

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