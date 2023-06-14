Вембаньяма, Миллер и Хендерсон – в числе игроков, приглашенных в «Зеленую комнату» драфта

НБА объявила 19 игроков, которые будут присутствовать на церемонии предстоящего драфта в «Зеленой комнате».

«Зеленая комната» – место перед сценой на церемонии драфта, где лучшие молодые игроки сидят за столиками в окружении родных и близких.

Приглашения получили: Виктор Вембаньяма, Брэндон Миллер, Скут Хендерсон, Амен Томпсон, Осар Томпсон, Кэмерон Уитмор, Джарас Уокер, Энтони Блэк, Тэйлор Хендрикс, Грейди Дик, Билаль Кулибали, Кейсон Уоллес, Ник Смит, Дерек Лайвли, Кобе Бафкин, Джейлен Худ-Шифино, Джетт Ховард, Джордан Хоукинс и Кейонте Джордж.

Ожидается, что еще четыре или пять игроков получат приглашения в ближайшие дни.

В этом году игрокам будет разрешено пригласить с собой десять человек. В предыдущие годы за столом игрока сидело не более пяти человек.

Драфт состоится 22 июня.

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