Брэндон Миллер пройдет индивидуальный просмотр в «Шарлотт»

Форвард из университета Алабама Брэндон Миллер находится в и сегодня пройдет индивидуальный просмотр в «Хорнетс», сообщает The Charlotte Observer со ссылкой на источники из лиги.

Просмотр даст «Хорнетс» лучшее представление о том, кого они должны выбрать под 2-м номером предстоящего драфта. Клуб выбирает между Миллером и защитником .

Миллер (20 лет, 206 см) в своем единственном сезоне за университет Алабама набирал в среднем 18,8 очка и 8,2 подбора за матч.

Драфт состоится 22 июня.

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