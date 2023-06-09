«Портленд» продолжит строить команду вокруг Лилларда. Готов обменять 3-й пик и Анферни Саймонса

« » отказался от идеи уходить в перестройку, сообщает журналист The Ringer Кевин О’Коннор.

«Мои источники в лиге говорят, что интерес «Портленда» к построению команды вокруг искренен.

Руководство изучает возможности обмена третьего пика драфта НБА 2023. Организация также готова выслушать предложения по », – пишет журналист.

В прошедшем сезоне Cаймонс набирал в среднем 21,1 очка, реализуя 44,7% бросков с игры и 37,7% из-за дуги.

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