«Портленд» продолжит строить команду вокруг Лилларда. Готов обменять 3-й пик и Анферни Саймонса

Теги Портленд НБА драфт НБА Дэмиан Лиллард Анферни Саймонс Скут Хендерсон Баскетбол

«Портленд» отказался от идеи уходить в перестройку, сообщает журналист The Ringer Кевин О’Коннор.

«Мои источники в лиге говорят, что интерес «Портленда» к построению команды вокруг Дэмиана Лилларда искренен.

Руководство изучает возможности обмена третьего пика драфта НБА 2023. Организация также готова выслушать предложения по Анферни Саймонсу», – пишет журналист.

В прошедшем сезоне Cаймонс набирал в среднем 21,1 очка, реализуя 44,7% бросков с игры и 37,7% из-за дуги.

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9 комментариев

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Misunderstood
Сам Лиллард после прочтения этой новости, такой, ну ё-моё…
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PredatorMax
Ответ Artur Prokopchuk
бедные болельщики Блэйзерс. Посредственный ГМ, ужасный Биллапс в роли тренера и Лиллард, как главная звезда, которая своим контрактом уничтожает всю платежку и постоянно вкидывает инфу, что может куда-то перейти. Настоящая "преданная легенда". Да уж, светлое будущее фанатам придется ждать еще очень долго
У Дэйма стандартный контракт для игрока его уровня. Чего он им уничтожает то?
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Костя Кот
Демиан, моргни, если ты в заложниках!
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Cash_flow
Ответ Artur Prokopchuk
бедные болельщики Блэйзерс. Посредственный ГМ, ужасный Биллапс в роли тренера и Лиллард, как главная звезда, которая своим контрактом уничтожает всю платежку и постоянно вкидывает инфу, что может куда-то перейти. Настоящая "преданная легенда". Да уж, светлое будущее фанатам придется ждать еще очень долго
Да да, а без Лилларда Портленд был настоящей доминантой НБА, не так ли?
Помню, как после того самого баззера Рокетс на второй год Доллы в лиге комментатор сказал, что ПТБ первый раунд преодолели впервые за 14 лет.

И все эти разговоры про контракт Лилларда также абсурдны. Один парень не так давно (в новости про макс дил Джейлена Брауна) уже раскидывал всё грамотно по этому вопросу. В сознании многих людей, которые далеки от баскетбола НБА, максимальный контракт это нечто сакральное, это контракт, который должен получать игрок-ежегодный чемпион и МВП. Но таких людей в столь конкурентной лиге нет, а максималок в лиге несколько десятков. Так устроен этот бизнес. И уж Лиллард точно из той когорты игроков, которые заслуживают максимальные бабки. Ибо это суперзвезда и он всё ещё очень хорош.

Портленд исторически не привлекателен для звезд НБА, так сложилось, поэтому Лиллард это лучшее, что было с ПТБ в XXI веке.
А вот насчёт работы ГМ и непонятного Чонси я согласен. 5-летний контракт тренеру-новичку это что-то странное, какая вина Лилларда в этом? И во что превратился трейд Си Джея в итоге? Его на мешок картофеля ведь тоже менял не Лиллард, а они вдвоём как-то даже залетели в финал Запада, в свое время
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Tim Timson
хорошо бы к Миньке сходить. те пожалуй единственный клуб кто кинуть не смогут, потому что тоже тупые). Наменять там пакетом Андерсона, кого то из больших КАТа, Гобера, на 3й пик, сэт Гранта, Нуркича и Саймонса и тд)..
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Трёха Ника Киргиоса
Потихоньку Лиллард превращается в Брэдли Била. Впрочем, уже через год Брэдли Бил будет иметь более высокую обменную ценность.
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vakhtanginho
Ответ Tim Timson
хорошо бы к Миньке сходить. те пожалуй единственный клуб кто кинуть не смогут, потому что тоже тупые). Наменять там пакетом Андерсона, кого то из больших КАТа, Гобера, на 3й пик, сэт Гранта, Нуркича и Саймонса и тд)..
Кстати, выглядит интригующе связка Хендерсон-Эдвардс.
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