«Портленд» продолжит строить команду вокруг Лилларда. Готов обменять 3-й пик и Анферни Саймонса
«Портленд» отказался от идеи уходить в перестройку, сообщает журналист The Ringer Кевин О’Коннор.
«Мои источники в лиге говорят, что интерес «Портленда» к построению команды вокруг Дэмиана Лилларда искренен.
Руководство изучает возможности обмена третьего пика драфта НБА 2023. Организация также готова выслушать предложения по Анферни Саймонсу», – пишет журналист.
В прошедшем сезоне Cаймонс набирал в среднем 21,1 очка, реализуя 44,7% бросков с игры и 37,7% из-за дуги.
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Помню, как после того самого баззера Рокетс на второй год Доллы в лиге комментатор сказал, что ПТБ первый раунд преодолели впервые за 14 лет.
И все эти разговоры про контракт Лилларда также абсурдны. Один парень не так давно (в новости про макс дил Джейлена Брауна) уже раскидывал всё грамотно по этому вопросу. В сознании многих людей, которые далеки от баскетбола НБА, максимальный контракт это нечто сакральное, это контракт, который должен получать игрок-ежегодный чемпион и МВП. Но таких людей в столь конкурентной лиге нет, а максималок в лиге несколько десятков. Так устроен этот бизнес. И уж Лиллард точно из той когорты игроков, которые заслуживают максимальные бабки. Ибо это суперзвезда и он всё ещё очень хорош.
Портленд исторически не привлекателен для звезд НБА, так сложилось, поэтому Лиллард это лучшее, что было с ПТБ в XXI веке.
А вот насчёт работы ГМ и непонятного Чонси я согласен. 5-летний контракт тренеру-новичку это что-то странное, какая вина Лилларда в этом? И во что превратился трейд Си Джея в итоге? Его на мешок картофеля ведь тоже менял не Лиллард, а они вдвоём как-то даже залетели в финал Запада, в свое время