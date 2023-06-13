Масаи Уджири: «Сейчас хорошее время для сербов. Хочу быть Масаи Уджиряковичем»

Теги Денвер Торонто НБА Масаи Уджири Никола Йокич Дарко Раякович Баскетбол

Генеральный менеджер «Торонто» Масаи Уджири во время пресс-конференции, посвященной представлению Дарко Раяковича в качестве нового главного тренера команды, пошутил, что хотел бы стать сербом.

«Сейчас хорошее время для сербов. Я хочу быть Масаи Уджиряковичем.

 Процесс был долгим и трудным, но мы знаем, что выбрали подходящего кандидата», – сказал Уджири о Раяковиче.

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3 комментария

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Рахон Р.
Ответ pele_kan
Масаи Уджирич тогда уж
Масанья
+5
-1
+4
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pele_kan
Масаи Уджирич тогда уж
+3
0
+3
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