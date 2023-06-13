Генеральный менеджер « » во время пресс-конференции, посвященной представлению Дарко Раяковича в качестве нового главного тренера команды, пошутил, что хотел бы стать сербом.

«Сейчас хорошее время для сербов. Я хочу быть Масаи Уджиряковичем.

Процесс был долгим и трудным, но мы знаем, что выбрали подходящего кандидата», – сказал Уджири о Раяковиче.

В понедельник « » и его лидер сербский центровой завоевали первый чемпионский титул.

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