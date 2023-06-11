«Рэпторс» были недовольны тем, что Ник Нерс не развивал молодых игроков

Теги Филадельфия Торонто НБА Ник Нерс Дарко Раякович Баскетбол

Решение об увольнении Ника Нерса с должности главного тренера «Торонто» отчасти было вызвано тем, что руководство клуба недовольно отсутствием развития молодых игроков команды, сообщает The Athletic.

Именно этого ждут от нового главного тренера «Рэпторс» Дарко Раяковича.

«Рэпторс» расстались с Нерсом в конце апреля. Специалист руководил канадской командой в течение пяти лет и в 2019 году привел ее к первому чемпионскому титулу.

В конце мая Нерс возглавил «Филадельфию».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий