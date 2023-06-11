«Рэпторс» были недовольны тем, что Ник Нерс не развивал молодых игроков

Решение об увольнении с должности главного тренера « » отчасти было вызвано тем, что руководство клуба недовольно отсутствием развития молодых игроков команды, сообщает The Athletic.

Именно этого ждут от нового главного тренера «Рэпторс» Дарко Раяковича.

«Рэпторс» расстались с Нерсом в конце апреля. Специалист руководил канадской командой в течение пяти лет и в 2019 году привел ее к первому чемпионскому титулу.

В конце мая Нерс возглавил «Филадельфию».