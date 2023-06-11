«Рэпторс» были недовольны тем, что Ник Нерс не развивал молодых игроков
Решение об увольнении Ника Нерса с должности главного тренера «Торонто» отчасти было вызвано тем, что руководство клуба недовольно отсутствием развития молодых игроков команды, сообщает The Athletic.
Именно этого ждут от нового главного тренера «Рэпторс» Дарко Раяковича.
«Рэпторс» расстались с Нерсом в конце апреля. Специалист руководил канадской командой в течение пяти лет и в 2019 году привел ее к первому чемпионскому титулу.
В конце мая Нерс возглавил «Филадельфию».
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