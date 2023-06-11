Игнас Браздейкис пройдет просмотр в «Торонто»

Форвард « » примет участие в мини-лагере « » на следующей неделе.

Четырехдневный мини-лагерь в Торонто, в котором примут участие игроки, входящие в сферу интересов «Рэпторс», стартует в понедельник.

24-летний баскетболист в своем дебютном сезоне Евролиги набирал в среднем 11,6 очка и 2,9 подбора, реализуя 31,3% бросков из-за дуги.

Браздейкис, выбранный под 47-м номером в 2019 году, успел поиграть за 3 команды НБА: «Никс», «Сиксерс» и «Мэджик».

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека

«Денвер Наггетс» – в одной победе от чемпионского кубка! ⏳🏆

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