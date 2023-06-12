«Торонто» не планирует уходить в перестройку

Теги Торонто НБА Скотти Барнс Марк Стейн Дарко Раякович Баскетбол

«Торонто» не собирается уходить в перестройку.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

«Последние события говорят, что «Рэпторс» не заинтересованы в полной перестройке и рассматривают свои планы на межсезонье как «подбор подходящих инструментов» для формирования команды», – пишет инсайдер в своем блоге.

На прошлой неделе «Торонто» определился с новым главным тренером – им стал Дарко Раякович.

В конце апреля сообщалось, что организация готова расстаться с любым игроком команды, кроме форварда Скотти Барнса.

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека

«Денвер Наггетс» – в одной победе от чемпионского кубка! ⏳🏆

Джимми Батлер – главный оригинал НБА. Готовит альбом в стиле кантри, ужасно играет в теннис, считает Неймара величайшим

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Йожик Женя
а зря
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий