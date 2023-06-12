«Торонто» не планирует уходить в перестройку

« » не собирается уходить в перестройку.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

«Последние события говорят, что «Рэпторс» не заинтересованы в полной перестройке и рассматривают свои планы на межсезонье как «подбор подходящих инструментов» для формирования команды», – пишет инсайдер в своем блоге.

На прошлой неделе «Торонто» определился с новым главным тренером – им стал Дарко Раякович.

В конце апреля сообщалось, что организация готова расстаться с любым игроком команды, кроме форварда .

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