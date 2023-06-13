«Мы просто не выиграли». Джимми Батлер не стал использовать травму как оправдание
Форвард «Майами» Джимми Батлер отказался использовать травму в качестве оправдания поражения от «Денвера» в финальной серии плей-офф НБА (1-4).
«Травма никак не повлияла на мою игру. Моя лодыжка в порядке. Мы просто не выиграли, оправданий быть не может. Они победили нас», – сказал Батлер.
Батлер травмировал лодыжку во время серии второго раунда плей-офф против «Нью-Йорка».
«Денвер» – чемпион НБА! Это самая интересная команда в спорте 🎉🥂
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