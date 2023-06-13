«Мы просто не выиграли». Джимми Батлер не стал использовать травму как оправдание

Форвард « » отказался использовать травму в качестве оправдания поражения от « » в финальной серии плей-офф НБА (1-4).

«Травма никак не повлияла на мою игру. Моя лодыжка в порядке. Мы просто не выиграли, оправданий быть не может. Они победили нас», – сказал Батлер.

Батлер травмировал лодыжку во время серии второго раунда плей-офф против «Нью-Йорка».

«Денвер» – чемпион НБА! Это самая интересная команда в спорте 🎉🥂