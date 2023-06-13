«Мы просто не выиграли». Джимми Батлер не стал использовать травму как оправдание

Теги травмы Денвер Майами НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Форвард «Майами» Джимми Батлер отказался использовать травму в качестве оправдания поражения от «Денвера» в финальной серии плей-офф НБА (1-4).

«Травма никак не повлияла на мою игру. Моя лодыжка в порядке. Мы просто не выиграли, оправданий быть не может. Они победили нас», – сказал Батлер.

Батлер травмировал лодыжку во время серии второго раунда плей-офф против «Нью-Йорка».

«Денвер» – чемпион НБА! Это самая интересная команда в спорте 🎉🥂

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
andrushapumba
Как джимми дотянул бедовых хит до финала, так на всякий случай сам и похоронил
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
darkpashka
Ответ andrushapumba
Как джимми дотянул бедовых хит до финала, так на всякий случай сам и похоронил
Забавно читать, что все винят Батлера за проигрыш в пятом матче. Первые три четверти действительно не блестал совсем, но когда понадобилось собраться в концовке - набрал 13 очков подряд. Но увы, чуда не произошло, его потеря в одной из последний атак далеко не его вина, это вина партнёров, которые стояли как истуканы и не смогли нормально открыться или помочь хоть как-то.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FEF2
Устали все, конечно. Эмоционально тоже.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий