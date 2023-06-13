Центровой « » стал первым игроком в истории НБА, который завершил розыгрыш плей-офф лидером по общему количеству набранных очков, подборов и результативных передач.

На счету серба 600 очков, 279 подборов и 190 передач.

В пятой игре финальной серии с « » (94:89, 4-1), которая принесла «Наггетс» первый в истории клуба чемпионский титул, 28-летний серб набрал 28 очков, 16 подборов и 4 передачи.

Средние показатели центрового в финальной серии – 30,2 очка, 14,0 подбора и 7,2 передачи. Он признан ее самым ценным игроком.

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