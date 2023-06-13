Никола Йокич стал 1-м игроком в истории НБА, который завершил плей-офф лидером по очкам, подборам и передачам

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич стал первым игроком в истории НБА, который завершил розыгрыш плей-офф лидером по общему количеству набранных очков, подборов и результативных передач.

На счету серба 600 очков, 279 подборов и 190 передач.

В пятой игре финальной серии с «Майами» (94:89, 4-1), которая принесла «Наггетс» первый в истории клуба чемпионский титул, 28-летний серб набрал 28 очков, 16 подборов и 4 передачи.

Средние показатели центрового в финальной серии – 30,2 очка, 14,0 подбора и 7,2 передачи. Он признан ее самым ценным игроком.

«Работа сделана. Можно идти по домам». Йокич отмечает титул НБА, как будто это конец смены на заводе

Йокич больше похож на Карлсона без пропеллера. Как получилось, что он стал лучшим игроком на планете

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rick Sorkin
Ответ Руслан Султанов
Полная доменация!
русского языка
+22
-2
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrei Trukhin
Вот так свершилась история на глазах у всего мира!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
просто монстр какой-то, так держать! полное доминирование и никакого выпендрежа! только уважение!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolay
Simply The Best!
all time? как пацаны, и что-то там Майами с низким процентом атаковали когда Йокич защищался. Дефлекшены то сё. По остальным сериям как там у Йокича с защитой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
banderos
Серб и молод
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий