Джамал Мюррэй: «Это первый титул из многих»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Джамал Мюррэй Баскетбол

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй верит, что команда способна развить успех сезона-22/23, когда впервые стала чемпионом НБА.

Мюррэй полностью пропустил предыдущий розыгрыш из-за травмы колена.

«Я знал, что как только наша команда соберется в полном составе и все будут здоровы, мы сможем это сделать. К этому всю шло довольно давно.

Считаю, что это первый титул из многих. Мы совершенно точно способны на это. Давайте сделаем это», – сказал Мюррэй.

В пятом матче финала с «Майами» (94:89, 4-1) Джамал набрал 14 очков, 8 подборов и 8 передач.

Моменты счастья «Денвера»: обнимали кубок нежно-нежно, лидер всех расцеловал

«Денвер» – чемпион НБА! Это самая интересная команда в спорте 🎉🥂

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kolyan#15
Ой, аккуратно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
Как знать как знать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий