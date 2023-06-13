Разыгрывающий «Денвера» верит, что команда способна развить успех сезона-22/23, когда впервые стала чемпионом НБА.

Мюррэй полностью пропустил предыдущий розыгрыш из-за травмы колена.

«Я знал, что как только наша команда соберется в полном составе и все будут здоровы, мы сможем это сделать. К этому всю шло довольно давно.

Считаю, что это первый титул из многих. Мы совершенно точно способны на это. Давайте сделаем это», – сказал Мюррэй.

В пятом матче финала с « » (94:89, 4-1) Джамал набрал 14 очков, 8 подборов и 8 передач.

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«Денвер» – чемпион НБА! Это самая интересная команда в спорте 🎉🥂