Барак Обама поздравил «Денвер» и Николу Йокича с победой в чемпионате

Теги Денвер Майами НБА Барак Обама НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Бывший президент США Барак Обама поздравил «Денвер» и лидера команды Николу Йокича с победой в чемпионате.

«Поздравляю «Денвер» и выдающегося MVP финальной серии Николу Йокича с первой в истории клуба победой в чемпионате НБА», – написал Обама в соцсетях.

«Денвер» в понедельник обыграл на домашней арене «Майами» со счетом 94:89 и завершил финальную серию плей-офф – 4-1.

«Наггетс» впервые за 47 сезонов в НБА выиграли чемпионат. 

Средние показатели Йокича в финальной серии – 30,2 очка, 14,0 подбора и 7,2 передачи. Серб признан MVP.

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1 комментарий

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Владислав Поляков
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