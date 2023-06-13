Бывший президент США Барак Обама поздравил « » и лидера команды с победой в чемпионате.

«Поздравляю «Денвер» и выдающегося MVP финальной серии Николу Йокича с первой в истории клуба победой в чемпионате НБА», – написал Обама в соцсетях.

«Денвер» в понедельник обыграл на домашней арене « » со счетом 94:89 и завершил финальную серию плей-офф – 4-1.

«Наггетс» впервые за 47 сезонов в НБА выиграли чемпионат.

Средние показатели Йокича в финальной серии – 30,2 очка, 14,0 подбора и 7,2 передачи. Серб признан MVP.

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