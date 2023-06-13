Центровой « » отдал должное команде, которая в последнем для него сезоне карьеры дошла до финальной серии.

«Горжусь парнями. Горжусь командой.

Хочу поблагодарить ребят за то, что подарили мне эти потрясающие воспоминания. Эти воспоминания останутся со мной. Сказал парням, что мне не на что пожаловаться, что у меня нет никаких сожалений. Они подарили мне такой финальный сезон в карьере, о котором мне не забыть никогда. Это все, о чем можно просить», – заявил Хаслем.

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