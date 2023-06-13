Юдонис Хаслем: «Горжусь парнями. Горжусь командой»

Теги Денвер Майами НБА Юдонис Хаслем НБА плей-офф Баскетбол

Центровой «Майами» Юдонис Хаслем отдал должное команде, которая в последнем для него сезоне карьеры дошла до финальной серии.

«Горжусь парнями. Горжусь командой.

Хочу поблагодарить ребят за то, что подарили мне эти потрясающие воспоминания. Эти воспоминания останутся со мной. Сказал парням, что мне не на что пожаловаться, что у меня нет никаких сожалений. Они подарили мне такой финальный сезон в карьере, о котором мне не забыть никогда. Это все, о чем можно просить», – заявил Хаслем.

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1 комментарий

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гилберт
Я не устал, я не ухожу.
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