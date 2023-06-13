Легенда НБА, MVP финала 1990 года высоко оценил уровень игры центрового « » в финальной серии с « » (4-1).

Средние показатели самого ценного игрока решающей серии – 30,2 очка, 14,0 подбора и 7,2 передачи.

«Такая игра и такая статистика переводят его в категорию легенд. Не знаю никого другого из центровых, кто бы выдавал подобную статистику в финале НБА.

Ты чемпион, твоя команда выиграла титул. Ты лучший игрок в составе лучшей команды. Кто знает, что будет происходить в ближайшие пять лет? Но если говорить о текущем моменте, то Йокич – лучший игрок. А «Денвер» – лучшая команда.

Когда ты чемпион, это все, что имеет значение. Когда ты можешь сказать «Я лучший в мире», хотя бы на один день, хотя бы на год, это же потрясающе. И все это признают. Нет ничего лучше этого», – сказал Томас.

Полвека мучений кончились: титул у «Наггетс»! Теперь Йокич – бесспорно лучший баскетболист мира

«Денвер» – чемпион НБА! Это самая интересная команда в спорте 🎉🥂