Никола Йокич набрал 28 очков и 16 подборов в 5-м матче финальной серии НБА

Теги Денвер Майами НБА видео НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич помог команде одержать победу над «Майами» (94:89, 4-1) в пятом матче финальной серии НБА и оформить первый в истории клуба трофей.

Йокич набрал 28 очков, 16 подборов и 4 передачи.

За 42 минуты серб реализовал 12 из 16 с игры. Никола был признан самым ценным игроком финала.

Полвека мучений кончились: титул у «Наггетс»! Теперь Йокич – бесспорно лучший баскетболист мира

«Денвер» – чемпион НБА! Это самая интересная команда в спорте 🎉🥂

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2 комментария

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BolxoB
Для тех, кто долгие годы думал: "Ах, вот если бы Сабонис уехал в НБА молодым".
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