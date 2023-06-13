Центровой « » помог команде одержать победу над « » (94:89, 4-1) в пятом матче финальной серии НБА и оформить первый в истории клуба трофей.

Йокич набрал 28 очков, 16 подборов и 4 передачи.

За 42 минуты серб реализовал 12 из 16 с игры. Никола был признан самым ценным игроком финала.

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