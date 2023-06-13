Никола Йокич набрал 28 очков и 16 подборов в 5-м матче финальной серии НБА
Центровой «Денвера» Никола Йокич помог команде одержать победу над «Майами» (94:89, 4-1) в пятом матче финальной серии НБА и оформить первый в истории клуба трофей.
Йокич набрал 28 очков, 16 подборов и 4 передачи.
За 42 минуты серб реализовал 12 из 16 с игры. Никола был признан самым ценным игроком финала.
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«Денвер» – чемпион НБА! Это самая интересная команда в спорте 🎉🥂
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