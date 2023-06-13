Йокич после победы в чемпионате упал в бассейн вместе с Мюррэем и облил Колдуэлл-Поупа пивом
Центровой «Денвера» Никола Йокич отпраздновал победу в чемпионате после пятого матча финала с «Майами» (94:89, 4-1).
Йокич опрокинул одноклубника Джамала Мюррэя в бассейн, упав туда вместе с ним. Позже серб облил Кентавиуса Колдуэлл-Поупа пивом, когда тот выступал перед журналистами.
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Серб также попробовал чемпионское шампанское в раздевалке.
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