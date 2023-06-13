Йокич после победы в чемпионате упал в бассейн вместе с Мюррэем и облил Колдуэлл-Поупа пивом

Теги Денвер Майами НБА видео НБА плей-офф Кентавиус Колдуэлл-Поуп Никола Йокич Джамал Мюррэй Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич отпраздновал победу в чемпионате после пятого матча финала с «Майами» (94:89, 4-1).

Йокич опрокинул одноклубника Джамала Мюррэя в бассейн, упав туда вместе с ним. Позже серб облил Кентавиуса Колдуэлл-Поупа пивом, когда тот выступал перед журналистами. 

Полвека мучений кончились: титул у «Наггетс»! Теперь Йокич – бесспорно лучший баскетболист мира

«Денвер» – чемпион НБА! Это самая интересная команда в спорте 🎉🥂

Серб также попробовал чемпионское шампанское в раздевалке. 

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3 комментария

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Максим Чирятьев
Ответ milya ololo
зачем он ведет себя как клоун. вроде не 15 лет мужику
По твоей логике, все спортсмены клоуны,.т.к. ведут себя точно также после побед
+10
0
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Кирилл
Видимо, Никола уже выдохнул после матча и понял, что сезон наконец закончен и можно веселиться как хочешь - и понеслось )
+3
-1
+2
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