Йокич после победы в чемпионате упал в бассейн вместе с Мюррэем и облил Колдуэлл-Поупа пивом

Центровой « » отпраздновал победу в чемпионате после пятого матча финала с « » (94:89, 4-1).

Йокич опрокинул одноклубника в бассейн, упав туда вместе с ним. Позже серб облил пивом, когда тот выступал перед журналистами.

Полвека мучений кончились: титул у «Наггетс»! Теперь Йокич – бесспорно лучший баскетболист мира

«Денвер» – чемпион НБА! Это самая интересная команда в спорте 🎉🥂

Серб также попробовал чемпионское шампанское в раздевалке.