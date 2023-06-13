Никола Йокич: «Работа сделана. Можно расходиться по домам»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Звездный центровой «Денвера» Никола Йокич поделился первыми впечатлениями от победы в чемпионате НБА.

«Наггетс» в понедельник обыграли «Майами» со счетом 94:89 в пятом матче (4-1), серб набрал 28 очков и 16 подборов.

«Работа сделана. Можно расходиться по домам.

У «Майами» отличная команда. Потрясающая команда, к которой я отношусь с большим уважением.

Пятая игра получилась не самой зрелищной. У нас не пошел бросок, мы не попадали по кольцу. Но в конце мы все же разобрались, поняли, что делать, как защищаться. «Хит» набрали 89 очков, вот так мы и выиграли матч, благодаря этому», – заявил Йокич.

Йокич признан самым ценным игроком финала НБА.

Средние показатели центрового в решающей серии – 30,2 очка, 14,0 подбора и 7,2 передачи.

Полвека мучений кончились: титул у «Наггетс»! Теперь Йокич – бесспорно лучший баскетболист мира

«Денвер» – чемпион НБА! Это самая интересная команда в спорте 🎉🥂

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6 комментариев

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Mon Tag
Никола как самурай, для которого не важна цель, только путь
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Аркадий Байдерин
Красавчик
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Алексей Матыгин
браво Никола
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гилберт
Все чётко, ничего лишнего, только суть.
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rdyabin@icloud.com
Типичный кумир местных девственников. Унылый бесхаризматичный неухоженный девственник.
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Король Лев
Обожаю его! Это самый душевный чемпион и человек!
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