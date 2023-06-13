Звездный центровой « » поделился первыми впечатлениями от победы в чемпионате НБА.

«Наггетс» в понедельник обыграли «Майами» со счетом 94:89 в пятом матче (4-1), серб набрал 28 очков и 16 подборов.

«Работа сделана. Можно расходиться по домам.

У « » отличная команда. Потрясающая команда, к которой я отношусь с большим уважением.

Пятая игра получилась не самой зрелищной. У нас не пошел бросок, мы не попадали по кольцу. Но в конце мы все же разобрались, поняли, что делать, как защищаться. «Хит» набрали 89 очков, вот так мы и выиграли матч, благодаря этому», – заявил Йокич.

Йокич признан самым ценным игроком финала НБА.

Средние показатели центрового в решающей серии – 30,2 очка, 14,0 подбора и 7,2 передачи.

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