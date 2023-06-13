НБА представила подборку лучших моментов Йокича в финале с «Хит». Серб признан MVP серии

Теги Денвер Майами НБА видео НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич признан самым ценным игроком финальной серии НБА

Лига представила подборку лучших моментов серба в финале с «Хит» (4-1).

В пятой игре (94:89), которая принесла «Наггетс» первый в истории клуба чемпионский титул, 28-летний серб набрал 28 очков, 16 подборов и 4 передачи.

Средние показатели центрового в финальной серии – 30,2 очка, 14,0 подбора и 7,2 передачи.

Полвека мучений кончились: титул у «Наггетс»! Теперь Йокич – бесспорно лучший баскетболист мира

«Денвер» – чемпион НБА! Это самая интересная команда в спорте 🎉🥂

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
scanner c
глаз алмаз, руки базуки)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий