НБА представила подборку лучших моментов Йокича в финале с «Хит». Серб признан MVP серии

Центровой « » признан самым ценным игроком финальной серии НБА

Лига представила подборку лучших моментов серба в финале с «Хит» (4-1).

В пятой игре (94:89), которая принесла «Наггетс» первый в истории клуба чемпионский титул, 28-летний серб набрал 28 очков, 16 подборов и 4 передачи.

Средние показатели центрового в финальной серии – 30,2 очка, 14,0 подбора и 7,2 передачи.

Полвека мучений кончились: титул у «Наггетс»! Теперь Йокич – бесспорно лучший баскетболист мира

«Денвер» – чемпион НБА! Это самая интересная команда в спорте 🎉🥂