Главный тренер «Майами» прокомментировал эпизод с участием маскота флоридцев и знаменитого бойца Конора Макгрегора, который имел место по ходу четвертого матча финала НБА.

Журналист: Как характеризует вашего маскота тот факт, что он принял удал от Конора Макгрегора, выдержал и готовится к следующему домашнему матчу?

Споэльстра: Это знаменитый характер «Майами Хит». Он должен был позволить нанести себе этот первый удар. Мы не скажем, кто там, но это крутой парень. Он будет в строю.

Конор на финале НБА нокаутировал маскота «Майами» – тот обратился в больницу. Фанаты освистали