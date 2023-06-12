Эрик Споэльстра о маскоте клуба и Коноре Макгрегоре: «Знаменитый характер «Майами Хит»

Теги Денвер Майами НБА Эрик Споэльстра НБА плей-офф Конор Макгрегор Баскетбол

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра прокомментировал эпизод с участием маскота флоридцев и знаменитого бойца Конора Макгрегора, который имел место по ходу четвертого матча финала НБА.

Журналист: Как характеризует вашего маскота тот факт, что он принял удал от Конора Макгрегора, выдержал и готовится к следующему домашнему матчу? 

Споэльстра: Это знаменитый характер «Майами Хит». Он должен был позволить нанести себе этот первый удар. Мы не скажем, кто там, но это крутой парень. Он будет в строю.

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