Конор Макгрегор отправил в нокаут маскота «Хит». Зрители в Майами освистали бойца во время 4-го матча финала НБА
Известный боец Конор Макгрегор посетил четвертый матч финальной серии НБА «Майами» – «Денвер» (95:108, 1-3).
В паузе игры Макгрегор вышел на площадку и представил специальный спрей для единоборств от TIDL Sport. Компания стала официальным партнером «Хит».
Макгрегор также в постановочной драке отправил в нокаут маскота «Хит».
Зрители в Майами освистали Конора.
Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека
Это же просто развлекуха для зрителей.