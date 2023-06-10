Известный боец посетил четвертый матч финальной серии « » – «Денвер» (95:108, 1-3).

В паузе игры Макгрегор вышел на площадку и представил специальный спрей для единоборств от TIDL Sport. Компания стала официальным партнером «Хит».

Макгрегор также в постановочной драке отправил в нокаут маскота «Хит».

Зрители в Майами освистали Конора.

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека

«Денвер Наггетс» – в одной победе от чемпионского кубка! ⏳🏆