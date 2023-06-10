Конор Макгрегор отправил в нокаут маскота «Хит». Зрители в Майами освистали бойца во время 4-го матча финала НБА

Теги светская хроника Денвер Майами НБА видео болельщики НБА плей-офф Конор Макгрегор Баскетбол

Известный боец Конор Макгрегор посетил четвертый матч финальной серии НБА «Майами» – «Денвер» (95:108, 1-3).

В паузе игры Макгрегор вышел на площадку и представил специальный спрей для единоборств от TIDL Sport. Компания стала официальным партнером «Хит». 

Макгрегор также в постановочной драке отправил в нокаут маскота «Хит».

Зрители в Майами освистали Конора.

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15 комментариев

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psycho
его уровень, чего греха таить-то
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Elkorazon01
Петушиные бои?
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Василий Жирков
Очередной "трэшак" от ирландца!)
+8
-5
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Никита Кирсанов
Ответ osipovdmitry
Круто же))))
когда в таком судьбоносном матче приходят и пиарятся да и ещё твоего маскота унизили, вряд ли людям это понравится.
+8
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Сергей
Только и рубиться с маскотами и емелями
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MaitreML
зачем кондрад вырубил канана яруза?
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osipovdmitry
Ответ Никита Кирсанов
когда в таком судьбоносном матче приходят и пиарятся да и ещё твоего маскота унизили, вряд ли людям это понравится.
Унизили?) чем?
Это же просто развлекуха для зрителей.
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ВинниПох
путь от звезды до клоуна завершён....
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Михаил Сушко
Типичный Макгрегор!
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Кирилл Павлюченко
Зрелище - хоть и постановочное, - но смотрится довольно жалко.
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