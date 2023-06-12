Никола Йокич: «Куплю летом новую лошадь, даже если мы проиграем»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Звездный центровой «Денвера» Никола Йокич во время интервью заявил, что собирается порадовать себя этим летом независимо от результата финальной серии.

Журналистка: Купите себе новую лошадь, если выиграете?

Йокич: Думаю, сделаю это, даже если мы проиграем.

Известный жокей Тим Тетрик рассказал историю о том, как «Наггетс» пришлось задержаться на 3 часа в Нью-Йорке из-за Йокича и его страсти к лошадям и скачкам.

Никола Йокич – идеал европейского экспорта. Меняет НБА сам, а не меняется ради нее

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7 комментариев

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Maturmalai
Как он собирается ездить верхом? Разве только если купит себе лошадь под названием слон.
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lavandil
Ответ Maturmalai
Как он собирается ездить верхом? Разве только если купит себе лошадь под названием слон.
он на бричке ездит, есть гонки на бричках) https://www.denverpost.com/2023/02/19/nikola-jokic-friendship-harness-racer-tim-tetrick/
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Maturmalai
Ответ Archer_Great
Да вроде вполне прекрасно себе ездит верхом, лошадка вполне прекрасно себя чувствует под ним) Вы думаете, раз Йокич высокий и весит 130 кило, то всё, коням труба, спины ломятся и коленки дрожат? Почитайте, сколько весили средневековые рыцари в полном боевом обмундирование, особенно турнирном - и ничего, бегали лошадки достаточно бодро)
В средние века люди были и пониже и пожиже, чем в наши дни. И уж точно не по 7 футов и 300 фунтов.
То что Йокич хороший наездник - это известно, но он не всегда весил столько, сколько сейчас.
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VDV91
Ответ Maturmalai
Как он собирается ездить верхом? Разве только если купит себе лошадь под названием слон.
Я как то видел Николу верхом. Портос отдыхает))
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Archer_Great
Ответ Maturmalai
Как он собирается ездить верхом? Разве только если купит себе лошадь под названием слон.
Да вроде вполне прекрасно себе ездит верхом, лошадка вполне прекрасно себя чувствует под ним)
Вы думаете, раз Йокич высокий и весит 130 кило, то всё, коням труба, спины ломятся и коленки дрожат? Почитайте, сколько весили средневековые рыцари в полном боевом обмундирование, особенно турнирном - и ничего, бегали лошадки достаточно бодро)
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Сергей Пузанков
Ответ Maturmalai
Как он собирается ездить верхом? Разве только если купит себе лошадь под названием слон.
Из того, что я видел, он занимается скачками в упряжке, тамосновной вес идет на колёса, сидеть верхом необязательно.
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lavandil
Ответ Maturmalai
В средние века люди были и пониже и пожиже, чем в наши дни. И уж точно не по 7 футов и 300 фунтов. То что Йокич хороший наездник - это известно, но он не всегда весил столько, сколько сейчас.
тут есть нюанс, что гоночная лошадь не равно ломовая или рыцарская, разные параметры и разное предназначение.
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