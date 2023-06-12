Никола Йокич: «Куплю летом новую лошадь, даже если мы проиграем»

Звездный центровой « » Никола Йокич во время интервью заявил, что собирается порадовать себя этим летом независимо от результата финальной серии.

Журналистка: Купите себе новую лошадь, если выиграете?

Йокич: Думаю, сделаю это, даже если мы проиграем.

Известный жокей Тим Тетрик рассказал историю о том, как «Наггетс» пришлось задержаться на 3 часа в Нью-Йорке из-за Йокича и его страсти к лошадям и скачкам.

Никола Йокич – идеал европейского экспорта. Меняет НБА сам, а не меняется ради нее