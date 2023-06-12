Никола Йокич: «Куплю летом новую лошадь, даже если мы проиграем»
Звездный центровой «Денвера» Никола Йокич во время интервью заявил, что собирается порадовать себя этим летом независимо от результата финальной серии.
Журналистка: Купите себе новую лошадь, если выиграете?
Йокич: Думаю, сделаю это, даже если мы проиграем.
Известный жокей Тим Тетрик рассказал историю о том, как «Наггетс» пришлось задержаться на 3 часа в Нью-Йорке из-за Йокича и его страсти к лошадям и скачкам.
Никола Йокич – идеал европейского экспорта. Меняет НБА сам, а не меняется ради нее
То что Йокич хороший наездник - это известно, но он не всегда весил столько, сколько сейчас.
Вы думаете, раз Йокич высокий и весит 130 кило, то всё, коням труба, спины ломятся и коленки дрожат? Почитайте, сколько весили средневековые рыцари в полном боевом обмундирование, особенно турнирном - и ничего, бегали лошадки достаточно бодро)