Майкл Портер: «Мы разгромили «Финикс» в шестом матче и закрыли серию. С «Майами» так не получится»
Форвард «Денвера» Майкл Портер рассказал о том, что отличает их соперника по финалу «Майами».
В понедельник «Наггетс» примут «Хит» в пятом матче финала при 3-1.
«Майами» отличается от других команд, с которыми мы встречались. Они не отступят, они будут бороться до конца.
Мы разгромили «Финикс» в шестом матче на их площадке и закрыли серию. Знаем, что в понедельник так не получится. Стараемся думать только о каждом конкретном матче. Сейчас рассматриваем ситуацию так, будто уступаем в серии 1-3. Так что нам надо обязательно побеждать в пятом матче. Таков наш подход», – заявил Портер.
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