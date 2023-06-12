Майкл Портер: «Мы разгромили «Финикс» в шестом матче и закрыли серию. С «Майами» так не получится»

Теги Денвер Майами Финикс НБА НБА плей-офф Майкл Портер Баскетбол

Форвард «Денвера» Майкл Портер рассказал о том, что отличает их соперника по финалу «Майами».

В понедельник «Наггетс» примут «Хит» в пятом матче финала при 3-1.

«Майами» отличается от других команд, с которыми мы встречались. Они не отступят, они будут бороться до конца.

Мы разгромили «Финикс» в шестом матче на их площадке и закрыли серию. Знаем, что в понедельник так не получится. Стараемся думать только о каждом конкретном матче. Сейчас рассматриваем ситуацию так, будто уступаем в серии 1-3. Так что нам надо обязательно побеждать в пятом матче. Таков наш подход», – заявил Портер.

«Денвер Наггетс» – в одной победе от чемпионского кубка! ⏳🏆

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nikitosdaipoltos
Портер в последних матчах вообще нулевой в атаке. Ему порой открытому мяч не дают
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergi Barjuan
Ну да, 5 это не 6
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
La Corsa
Ответ nikitosdaipoltos
Портер в последних матчах вообще нулевой в атаке. Ему порой открытому мяч не дают
3/22 трехи в финале
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий