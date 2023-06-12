Форвард «Денвера» рассказал о том, что отличает их соперника по финалу « ».

В понедельник «Наггетс» примут «Хит» в пятом матче финала при 3-1.

«Майами» отличается от других команд, с которыми мы встречались. Они не отступят, они будут бороться до конца.

Мы разгромили « » в шестом матче на их площадке и закрыли серию. Знаем, что в понедельник так не получится. Стараемся думать только о каждом конкретном матче. Сейчас рассматриваем ситуацию так, будто уступаем в серии 1-3. Так что нам надо обязательно побеждать в пятом матче. Таков наш подход», – заявил Портер.

«Денвер Наггетс» – в одной победе от чемпионского кубка! ⏳🏆