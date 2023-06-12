«Майами» не изменил статус защитника перед пятым матчем финальной серии НБА против « » (1-3).

Хирро по-прежнему числится в списке травмированных «Хит» с пометкой «пропустит игру».

Теоретически «Майами» еще может внести Хирро в заявку на матч, который состоится в понедельник.

Главный тренер флоридцев , комментируя ситуацию с Хирро, отметил лишь, что тот снова примет участие в контактной тренировке «Хит».

Баскетболист продолжает восстанавливаться после травмы руки.

21 апреля Хирро перенес операцию по поводу перелома правой руки, который он получил во время первого раунда плей-офф. Защитник не играет с 16 апреля.

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