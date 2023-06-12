Тайлер Хирро по-прежнему числится в списке травмированных «Хит» с пометкой «пропустит игру»
«Майами» не изменил статус защитника Тайлера Хирро перед пятым матчем финальной серии НБА против «Денвера» (1-3).
Хирро по-прежнему числится в списке травмированных «Хит» с пометкой «пропустит игру».
Теоретически «Майами» еще может внести Хирро в заявку на матч, который состоится в понедельник.
Главный тренер флоридцев Эрик Споэльстра, комментируя ситуацию с Хирро, отметил лишь, что тот снова примет участие в контактной тренировке «Хит».
Баскетболист продолжает восстанавливаться после травмы руки.
21 апреля Хирро перенес операцию по поводу перелома правой руки, который он получил во время первого раунда плей-офф. Защитник не играет с 16 апреля.
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