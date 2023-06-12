Дрэймонд Грин: «Брюс Браун – третья опция в «Наггетс» после Йокича и Мюррэя»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Майкл Портер Брюс Браун Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин назвал третьего по важности игрока в атаке «Денвера» после Николы Йокича и Джамала Мюррэя.

По мнению Грина, Брюс Браун отобрал эту роль у Майкла Портера.

«Теперь уже неправильно говорить «Ой, как хорошо сыграл Брюс Браун, это Х-фактор». Нет. Браун должен играть хорошо.

Как мне кажется, если Майкл Портер будет играть хорошо, попадать, то это можно считать бонусом, Х-фактором для «Денвера». Но Брюс Браун обязан играть хорошо. Он доказал, что способен на это.

Брюс Браун – третья опция в «Наггетс» после Йокича и Мюррэя. Если их нет на площадке, то кто будет вести игру, кто будет разыгрывать пик-н-роллы? Брюс Браун. Мое мнение таково, что он третья опция в команде, он доказал это», – заявил Грин.

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1 комментарий

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mqh9pzrxgf
Не согласен, тупо статистика подтверждает это
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