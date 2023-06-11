«Я 4-й в истории с 23+12+4?» Никола Йокич не поверил словам репортера о своей статистике
Центровой «Денвера» Никола Йокич удивился вопросу репортера во время пресс-конференции после 4-й игры с «Майами» (3-1).
Йокич отметился 23 очками, 12 подборами и 4 передачами.
Репортер: Вы четвертый игрок в истории с подобными показателями, присоединившись к Леброну Джеймсу, Кевину Дюрэнту и Тиму Данкану. Что скажете?
Йокич: 23+12+4? (удивленно смотрит по сторонам). 4-й в истории с 23+12+4?
Затем уже другой журналист дополнил, что речь идет еще о 3 блок-шотах и 3 перехватах.
Йокич: А. Ну, я не знаю. Это круто. Это хорошо. Даже не знаю, что сказать.
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