«Я 4-й в истории с 23+12+4?» Никола Йокич не поверил словам репортера о своей статистике

Центровой « » удивился вопросу репортера во время пресс-конференции после 4-й игры с « » (3-1).

Йокич отметился 23 очками, 12 подборами и 4 передачами.

Репортер: Вы четвертый игрок в истории с подобными показателями, присоединившись к , и Тиму Данкану. Что скажете?

Йокич: 23+12+4? (удивленно смотрит по сторонам). 4-й в истории с 23+12+4?

Затем уже другой журналист дополнил, что речь идет еще о 3 блок-шотах и 3 перехватах.

Йокич: А. Ну, я не знаю. Это круто. Это хорошо. Даже не знаю, что сказать.

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