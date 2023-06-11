«Я 4-й в истории с 23+12+4?» Никола Йокич не поверил словам репортера о своей статистике

Теги Леброн Джеймс Денвер Майами Тим Данкан НБА Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич удивился вопросу репортера во время пресс-конференции после 4-й игры с «Майами» (3-1).

Йокич отметился 23 очками, 12 подборами и 4 передачами.

Репортер: Вы четвертый игрок в истории с подобными показателями, присоединившись к Леброну Джеймсу, Кевину Дюрэнту и Тиму Данкану. Что скажете?

Йокич: 23+12+4? (удивленно смотрит по сторонам). 4-й в истории с 23+12+4?

Затем уже другой журналист дополнил, что речь идет еще о 3 блок-шотах и 3 перехватах.

Йокич: А. Ну, я не знаю. Это круто. Это хорошо. Даже не знаю, что сказать.

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4 комментария

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Денис Храпунов
Он еще спросил, а разве это много?
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гилберт
Представляю как они достали Йокича такой ерундой.
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гилберт
Репортёры в Штатах умеют удивлять спортсменов.
+1
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Mit_Sam
Вот вы баскетболист. Да? Что думаете на этот счёт?
0
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