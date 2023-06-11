Сэм Митчелл: «Бэм Адебайо отдает передачи партнерам лишь в надежде, что они попадут в кольцо. Он должен набирать очки сам»

Бывший игрок НБА и тренер года в сезоне-2006/07 Сэм Митчелл считает, что центровому « » Бэму Адебайо стоит сосредоточиться на наборе очков.

« отдает передачи парням, которые могут набрать очки. пасует партнерам лишь в надежде, что они попадут в кольцо.

У него нет лучше варианта, чем отдать передачу . Бэм должен играть агрессивно и сосредоточиться на скоринге. И даже если они проиграют, он должен сделать 30 бросков с игры», – сказал Митчелл.

Бывший игрок НБА Эрл Уотсон также отметил: «Бэм должен набирать очки, а не быть плеймейкером. Он не может продолжать строить из себя Йокича».

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