Джей Джей Редик: «Батлер и Йокич получают удовольствие, когда их партнеры набирают очки»

Теги Денвер Майами Джей Джей Редик НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Никола Йокич Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик ответил на вопрос болельщика, почему лидер «Майами» Батлер в финальной серии не так агрессивен, как раньше, и отметил схожесть между Батлером и центровым «Денвера» Николой Йокичем.

«В последнем матче он набрал 25 очков, сделал 7 подборов и 7 передач при 9 из 17 с игры — это обычная игра для Джимми. Он так играет. На мой взгляд, аномалия – это матчи, в которых он набирает 40 очков, или 56 очков против «Милуоки». Я никогда раньше не видел его таким агрессивным.

Конечно, я видел его агрессивным в четверти или на отдельном отрезке матча, но я никогда не видел его таким агрессивным в матче. Это не свойственно ему.

То же самое можно сказать и об игре Николы Йокича. Он ценит связь с партнерами по команде и получает удовольствие, когда они набирают очки. Джимми ощущает то же самое», – сказал Редик.

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