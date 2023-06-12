Зоран Лукич о сборе национальной команды: «Эти ребята – это будущее российского баскетбола, с ними и надо работать»

Главный тренер сборной России Зоран Лукич подвел итоги тренировочного сбора национальной команды, а также товарищеских матчей с Беларусью.

«Во втором матче я доволен игрой и самоотдачей ребят. В первой игре – нет. Теперь будем готовиться ко второму сбору в конце июля. Ждем, что скажет на предложение сыграть товарищеский матч нам федерация дружественной страны.

Вызвана будет та же группа игроков, что и на этот сбор, может быть, еще два-три человека добавятся. Но эти ребята – это будущее российского баскетбола, с ними и надо работать», – заявил Лукич.

Россия в первой встрече уступила белорусам, а во второй взяла реванш.

Конор на финале НБА нокаутировал маскота «Майами» – тот обратился в больницу. Фанаты освистали

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека