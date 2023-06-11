Александр Щербенев: «С каждым сбором все больше растем как команда»

Разыгрывающий сборной России и «Локомотива-Кубань» рассказал, за счет чего удалось взять реванш во втором товарищеском матче против Беларуси (83:78), и отметил, что национальная команда растет с каждым сбором.

- Вы стали самым результативным игроком сегодня. Благодаря чему сделали такой прорыв, как поймали драйв?

– Почувствовал игру, попал один-второй бросок, защищался – и потом уже был в ритме. Цель была помочь своей команде, и это получилось. Самое главное, что справились после первого поражения и выиграли.

- Какой был запоминающийся момент для вас?

– Получился очень прикольный евростеп в третьей или четвертой четверти. Ну а в целом самый запоминающийся момент – это, конечно, факт победы дома. Это самое приятное.

- В чем, на ваш взгляд, разница между прошлым и сегодняшним матчем?

– Сегодняшний матч был совершенно другой по сравнению с предыдущим. Посмотрели игру, разобрали ошибки. Кроме того, были внесены некоторые корректировки по составу – тренер постарался дать шанс поиграть каждому. В этом матче уже больше понимали соперника, знали, за счет чего он получил преимущество в прошлый раз.

- За счет чего?

– Соперники крутили мяч, и мы допускали достаточно простые ошибки в защите. При подготовке к этой игре были детально разобраны эти взаимодействия. Конечно, когда тренируешься две недели за полгода в составе сборной, тяжело учитывать все моменты. Тем не менее, мы их проанализировали и были готовы к сегодняшнему матчу. Что касается нападения, поняли, где слабые места противника, и при атаке давили на это, за счет этого и выиграли.

- Как вы оцениваете прошедший сбор?

– Очень продуктивно. Хорошо, что есть возможность тренироваться и играть товарищеские матчи. А еще приятно видеть достаточно много болельщиков на трибунах и слышать их поддержку, радовать их победами. С каждым сбором все больше растем как команда, как коллектив в целом, особенно если учитывать, что у нас очень молодой состав. Это несет большую пользу для каждого как в индивидуальном, так и в командном плане. Уверен, с каждым сбором будем прибавлять от игры к игре.

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