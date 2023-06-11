Сергей Елевич: «У сборной России хорошие перспективы, но нужен центровой»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич признался, что ему понравился рисунок игры сборной России во втором товарищеском матче против команды Беларуси (83:78), но россиянам не хватает хорошего центрового.

«Мне понравился прошедший матч, играла молодежь, и это очень важно. В первую очередь смотрел на рисунок игры, и он мне в принципе понравился.

В первой встрече с Беларусью у нашей команды были определенные ошибки в защите. И, конечно, в прошлом матче Салаш забил очень много. Сейчас к его действиям было немало внимания, и он уже не так вольготно чувствовал себя, как это было в первой игре.

Не хочется никого отмечать по этому матчу. Все работали, все очень старались. Мне это понравилось. Несмотря ни на что, у нас есть хорошие перспективы на будущее. Я в этом отношении настроен оптимистично.

Нужен, правда, хороший центровой. Тот, который давил бы под щитом. Пока у нас такого центрового не вижу. Но время пока есть», — сказал эксперт.

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