Сергей Елевич: «У сборной России хорошие перспективы, но нужен центровой»

Теги товарищеские матчи Сергей Елевич сборная России сборная Беларуси Баскетбол

Заслуженный тренер России Сергей Елевич признался, что ему понравился рисунок игры сборной России во втором товарищеском матче против команды Беларуси (83:78), но россиянам не хватает хорошего центрового.

«Мне понравился прошедший матч, играла молодежь, и это очень важно. В первую очередь смотрел на рисунок игры, и он мне в принципе понравился.

В первой встрече с Беларусью у нашей команды были определенные ошибки в защите. И, конечно, в прошлом матче Салаш забил очень много. Сейчас к его действиям было немало внимания, и он уже не так вольготно чувствовал себя, как это было в первой игре.

Не хочется никого отмечать по этому матчу. Все работали, все очень старались. Мне это понравилось. Несмотря ни на что, у нас есть хорошие перспективы на будущее. Я в этом отношении настроен оптимистично.

Нужен, правда, хороший центровой. Тот, который давил бы под щитом. Пока у нас такого центрового не вижу. Но время пока есть», — сказал эксперт.

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека

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