Фрэнк Вогель: «Произошло недопонимание. Мы не отчислили Криса Пола»

Теги возможные переходы Крис Пол Финикс НБА Фрэнк Вогель Баскетбол

Новый главный тренер «Финикса» Фрэнк Вогель опроверг сообщения о том, что клуб решил отчислить разыгрывающего Криса Пола.

«Очевидно, произошло недопонимание. Мы не отчислили Криса, как сообщалось. Мы продолжаем обсуждать все варианты улучшения состава.

Я лично общался с Крисом и очень надеюсь на возможность поработать с ним», – сказал Вогель.

По информации инсайдера Bleacher Report Криса Хэйнса, «Финикс» уведомил Пола, что тот будет отчислен до открытия рынка свободных агентов.

Нам обещали «Финикс» в финале НБА. Только кажется, Кевин Дюрэнт опять не угадал с суперкомандой

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5 комментариев

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pichot
Не отчислили, а отрицательно задрафтовали
+4
0
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ST-L
не прокатило, теперь снова мы друзья
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jokerino
😂🍿
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-1
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