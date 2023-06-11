Фрэнк Вогель: «Произошло недопонимание. Мы не отчислили Криса Пола»
Новый главный тренер «Финикса» Фрэнк Вогель опроверг сообщения о том, что клуб решил отчислить разыгрывающего Криса Пола.
«Очевидно, произошло недопонимание. Мы не отчислили Криса, как сообщалось. Мы продолжаем обсуждать все варианты улучшения состава.
Я лично общался с Крисом и очень надеюсь на возможность поработать с ним», – сказал Вогель.
По информации инсайдера Bleacher Report Криса Хэйнса, «Финикс» уведомил Пола, что тот будет отчислен до открытия рынка свободных агентов.
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