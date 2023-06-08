Инсайдер Рамона Шелберн: «Финикс» может приобрести Джеймса Хардена вместо Криса Пола»

По информации инсайдера ESPN Рамоны Шелберн, разыгрывающий «Филадельфии» может заменить Криса Пола в « ».

«Санз» не отчислят , если не будут уверены в том, что приобретут кого-то другого. И я советую сосредоточить внимание на Джеймсе Хардене.

Не хочу делать громких заявлений, но этот вариант обсуждался в течение последнего месяца. Все думают, что Харден выбирает между «Филадельфией» и « », но не знаю, были разговоры», – сказала Шелберн.

Почему все ненавидят Криса (Пола)