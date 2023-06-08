Инсайдер Рамона Шелберн: «Финикс» может приобрести Джеймса Хардена вместо Криса Пола»

Теги возможные переходы Хьюстон Крис Пол Филадельфия Финикс НБА Джеймс Харден Рамона Шелберн Баскетбол

По информации инсайдера ESPN Рамоны Шелберн, разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден может заменить Криса Пола в «Финиксе».

«Санз» не отчислят Криса Пола, если не будут уверены в том, что приобретут кого-то другого. И я советую сосредоточить внимание на Джеймсе Хардене.

Не хочу делать громких заявлений, но этот вариант обсуждался в течение последнего месяца. Все думают, что Харден выбирает между «Филадельфией» и «Хьюстоном», но не знаю, были разговоры», – сказала Шелберн.

Почему все ненавидят Криса (Пола)

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jokerino
🍿
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Djoyin
И Уэстбрука на банку, чтоб как Хаслем в Майами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чудинов Дмитрий
ключевая мысль всей новости: "но не знаю", дальше можно было не фантазировать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий