Инсайдер Рамона Шелберн: «Финикс» может приобрести Джеймса Хардена вместо Криса Пола»
По информации инсайдера ESPN Рамоны Шелберн, разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден может заменить Криса Пола в «Финиксе».
«Санз» не отчислят Криса Пола, если не будут уверены в том, что приобретут кого-то другого. И я советую сосредоточить внимание на Джеймсе Хардене.
Не хочу делать громких заявлений, но этот вариант обсуждался в течение последнего месяца. Все думают, что Харден выбирает между «Филадельфией» и «Хьюстоном», но не знаю, были разговоры», – сказала Шелберн.
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