Куикли, Притчард и Винсент входят в список игроков, которых «Финикс» рассматривает в качестве замены Полу

Теги возможные переходы Крис Пол Финикс НБА Монте Моррис Гэйб Винсент Иммануэл Куикли Пэйтон Притчард Дэвион Митчелл Баскетбол

Разыгрывающий Крис Пол может покинуть «Финикс» в результате обмена или выкупа контракта.

Инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер со ссылкой на источники в лиге назвал игроков, которых «Санз» могут попытаться заполучить, если все-таки расстанутся со звездным ветераном.

В список «Финикса» входят Иммануэл Куикли («Нью-Йорк»), Пэйтон Притчард («Бостон»), Дэвион Митчелл («Сакраменто»), Монте Моррис («Вашингтон») и Гэйб Винсент («Майами»).

«Финикс» высоко ценит претендента на награду лучшему запасному в сезоне-22/23 Куикли», – отмечает Фишер.

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4 комментария

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Донован хозяин НБА
Джили, электросамокат Куго и ашановский велосипед входят в список ТС, которых «Финикс» рассматривает в качестве замены старому Мерседесу
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За Валенсию с 1999
При всей моей нелюбви к Полу, данные персонажи ему далеко не ровня
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Арман Барысов
Мне на место Пола нравится Тайус Джонс из Мишек. Он классный первый номер без претензии на скоринг и большое количество бросков
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