Разыгрывающий Крис Пол может покинуть «Финикс» в результате обмена или выкупа контракта.

Инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер со ссылкой на источники в лиге назвал игроков, которых «Санз» могут попытаться заполучить, если все-таки расстанутся со звездным ветераном.

В список « » входят («Нью-Йорк»), («Бостон»), («Сакраменто»), Монте Моррис («Вашингтон») и («Майами»).

«Финикс» высоко ценит претендента на награду лучшему запасному в сезоне-22/23 Куикли», – отмечает Фишер.

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