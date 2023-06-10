Куикли, Притчард и Винсент входят в список игроков, которых «Финикс» рассматривает в качестве замены Полу
Разыгрывающий Крис Пол может покинуть «Финикс» в результате обмена или выкупа контракта.
Инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер со ссылкой на источники в лиге назвал игроков, которых «Санз» могут попытаться заполучить, если все-таки расстанутся со звездным ветераном.
В список «Финикса» входят Иммануэл Куикли («Нью-Йорк»), Пэйтон Притчард («Бостон»), Дэвион Митчелл («Сакраменто»), Монте Моррис («Вашингтон») и Гэйб Винсент («Майами»).
«Финикс» высоко ценит претендента на награду лучшему запасному в сезоне-22/23 Куикли», – отмечает Фишер.
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