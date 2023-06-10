Фрэнк Вогель: «Очень заинтересован в том, чтобы Крис Пол остался с нами»

Теги Крис Пол Финикс НБА Фрэнк Вогель Баскетбол

Новый главный тренер «Финикса» Фрэнк Вогель выразил надежду, что опытный разыгрывающий Крис Пол останется в команде на следующий сезон.

«Я думаю, что у него есть отличная возможность выиграть чемпионат. Я знаю, что он очень мотивирован этим, и я очень мотивирован быть тем, кто поможет ему достичь этой цели. Я очень заинтересован в том, чтобы тренировать Криса, и чтобы Крис остался с нами. Я сказал ему об этом.

Есть одна неосязаемая деталь, о которой нельзя забывать, когда говоришь о таком парне, как Крис Пол, верно? Его стойкость, IQ и интеллект говорят, что в лиге есть определенные парни, которые способны проанализировать игру, понять, что происходит и какие шахматные фигуры нужно передвинуть, чтобы добиться победы. Он победитель по своей натуре, и я думаю, что он станет важной составляющей того, что мы cделаем в следующем сезоне», — сказал Вогель.

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