Фрэнк Вогель: «Очень заинтересован в том, чтобы Крис Пол остался с нами»

Новый главный тренер « » выразил надежду, что опытный разыгрывающий останется в команде на следующий сезон.

«Я думаю, что у него есть отличная возможность выиграть чемпионат. Я знаю, что он очень мотивирован этим, и я очень мотивирован быть тем, кто поможет ему достичь этой цели. Я очень заинтересован в том, чтобы тренировать Криса, и чтобы Крис остался с нами. Я сказал ему об этом.

Есть одна неосязаемая деталь, о которой нельзя забывать, когда говоришь о таком парне, как Крис Пол, верно? Его стойкость, IQ и интеллект говорят, что в лиге есть определенные парни, которые способны проанализировать игру, понять, что происходит и какие шахматные фигуры нужно передвинуть, чтобы добиться победы. Он победитель по своей натуре, и я думаю, что он станет важной составляющей того, что мы cделаем в следующем сезоне», — сказал Вогель.

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