Рикки Рубио вышел на площадку впервые с декабря 2021 года

Разыгрывающий « » вернулся на площадку после продолжительной паузы в матче против « » (119:113).

Рубио вышел со скамейки и за 10 минут набрал 9 очков.

Рубио не играл с декабря 2021 года из-за разрыва крестообразной связки левого колена. В прошлом сезоне он успел провести 34 матча, набирая в среднем 13,1 очка, 6,6 передачи, 4,1 подбора и 1,4 перехвата.

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