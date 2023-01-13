Рикки Рубио вышел на площадку впервые с декабря 2021 года

Теги Кливленд Портленд Рикки Рубио НБА видео Баскетбол

Разыгрывающий «Кливленда» Рикки Рубио вернулся на площадку после продолжительной паузы в матче против «Портленда» (119:113).

Рубио вышел со скамейки и за 10 минут набрал 9 очков.

Рубио не играл с декабря 2021 года из-за разрыва крестообразной связки левого колена. В прошлом сезоне он успел провести 34 матча, набирая в среднем 13,1 очка, 6,6 передачи, 4,1 подбора и 1,4 перехвата.

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2 комментария

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Santy-44
Heropon RRRiki..!!

Выдал 9+3+1 за 10 минут. Отличный результат, я считаю
+3
0
+3
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dev0
Приятно его снова видеть на площадке. Добавит баланса и разнообразия кавс.
+3
0
+3
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