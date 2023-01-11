Рикки Рубио планирует сыграть с «Портлендом» в четверг

Разыгрывающий « » планирует вернуться на площадку в ближайшем матче против « ».

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, 32-летний баскетболист будет тренироваться с командой в среду и, если не почувствует дискомфорта, выйдет на площадку в четверг.

Рубио не играет с декабря 2021 года из-за разрыва крестообразной связки левого колена. В прошлом сезоне он успел провести 34 матча, набирая в среднем 13,1 очка, 6,6 передачи, 4,1 подбора и 1,4 перехвата.

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