Италия может натурализовать Дрю Юбэнкса

Федерация баскетбола Италия рассматривает возможность натурализации американского центрового « » (26 лет, 206 см).

Согласно источникам BasketNews, Италия начала рассматривать кандидатуру Юбэнкса несколько месяцев назад. Еще одним кандидатом является американский защитник «Басконии» (28 лет, 193 см), который женат на итальянке и скоро должен получить итальянское гражданство.

Также Италия ждет окончательного решения форварда «Орландо» , который выбирает между сборными США и Италии.

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