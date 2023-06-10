Италия может натурализовать Дрю Юбэнкса

Теги Портленд сборная Италии НБА Федерация баскетбола Италии Чемпионат мира по баскетболу 2023 Дрю Юбэнкс Дариус Томпсон Паоло Банкеро Баскетбол

Федерация баскетбола Италия рассматривает возможность натурализации американского центрового «Портленда» Дрю Юбэнкса (26 лет, 206 см).

Согласно источникам BasketNews, Италия начала рассматривать кандидатуру Юбэнкса несколько месяцев назад. Еще одним кандидатом является американский защитник «Басконии» Дариус Томпсон (28 лет, 193 см), который женат на итальянке и скоро должен получить итальянское гражданство.

Также Италия ждет окончательного решения форварда «Орландо» Паоло Банкеро, который выбирает между сборными США и Италии.

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