«Решение еще не принято». Паоло Банкеро рассматривает возможность выступления за сборную США

Новичок «Орландо» признался, что еще не решил, за какую национальную сборную он будет играть.

«Пока не знаю, все постоянно задают мне этот вопрос.

Моего отца зовут Марио, его брата зовут Джулио, моего дядю – Анджело. Все эти имена – итальянские, и, конечно, в детстве я задавался вопросом, откуда они взялись. Но мы с отцом никогда не были в Италии. Я пытаюсь собраться и съездить туда летом, отец всегда хотел побывать там и встретиться с той частью нашей семьи, которая все еще там. У меня появилась возможность получить итальянский паспорт и стать гражданином Италии, и я ей воспользовался.

Самое смешное, что я много раз пытался попасть в юношескую сборную США, но мне всегда отказывали. Потом, когда мне было 16-17 лет, Федерация баскетбола Италии встретилась с моим отцом и помогла мне получить итальянский паспорт и гражданство. Если бы не COVID, я бы, наверное, сыграл за сборную Италии уже в 17-18 лет.

Но с тех пор много произошло: я поступил в университет, играл за Дьюк, стал 1-м номером драфта. Так что теперь все по-другому. В основном потому, что во главе сборной США теперь бывший игрок Дьюка и « » . Короче говоря, решение еще не принято», – сказал Банкеро.

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