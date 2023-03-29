Джеймс Наннэлли о Джанмарко Поццекко: «Риторика этого тренера и его мнение об американских защитниках — расистские»

Теги Джанмарко Поццекко Turkish Airlines EuroLeague Партизан сборная Италии Джеймс Наннэлли Баскетбол

Форвард «Партизана» Джеймс Наннэлли заявил, что главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко провел расистское сравнение, говоря о различиях между европейскими и американскими разыгрывающими.

«Риторика этого тренера и его мнение об американских защитниках — расистские», – написал игрок в соцсети.

Один из подписчиков Наннэлли попытался возразить ему, но 32-летнему игроку это не понравилось.

«Не могу согласиться. Он хочет сказать, что американских игроков не учат играть без мяча, как европейцев, их стиль – это больше игра «1 на 1», — написал болельщик.

«Это не так. Не могу с вами согласиться», – ответил Наннэлли.

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1 комментарий

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banchik1
Идиот.
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