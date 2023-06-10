Дюрэнт ответил поклоннику «Бруклина», который считает, что звездный форвард стал причиной ухода из команды Брюса Брауна

Экс-игрок «Бруклина» ответил поклоннику команды, который высказал мнение, что звездный форвард стал причиной ухода из «Нетс» .

«Кей Ди не хотел, чтобы Брюс Браун оставался в «Нетс» 😭», – написал болельщик.

«В какой-то момент поклонникам «Бруклина» пора перестать сочинять ерунду... Я знаю, знаю, я слишком мягкий, раз пишу это. Скоро удалю пост», – отреагировал Кевин.

В межсезонье-2022 Браун перешел из « » в «Денвер» на правах свободного агента.

Сегодня Браун набрал 21 очко при 8 из 11 с игры в четвертом матче финала с «Майами».

«Денвер Наггетс» – в одной победе от чемпионского кубка! ⏳🏆